Primo Expo navale, show di modellini nel lago

Dopo domani dalle 11 e domenica 27 aprile dalle 9 e per tutto la giornata, il lago di Castel dell’Alpi e la splendida cornice dell’Appennino Tosco-Emiliano faranno da sfondo alla prima edizione del ’Castel dell’Alpi Expomodel Show’, l’esposizione di modelli navali dinamici e statici. Un appuntamento che coinvolgerà appassionati e modellisti ma anche turisti e visitatori incuriositi e desiderosi di ammirare da vicino le straordinarie creazioni di artigianato e ingegneria navale in miniatura, compresi i più piccoli che potranno divertirsi a provarle.

"Siamo lieti di ospitare la prima edizione di questa manifestazione dedicata al modellismo navale – spiega Alessio Santi, assessore al Turismo di San Benedetto Val di Sambro –. Auspico che diventi un appuntamento fisso nel tempo. Il nostro territorio sta vivendo una fase di crescita significativa dal punto di vista turistico. Stiamo arricchendo costantemente l’offerta, introducendo nuove iniziative come il cammino Bom Art Trail, che avrà una tappa proprio qui. Inoltre, stiamo collaborando attivamente con i ragazzi di Bologna Montana Bike Area per potenziare l’offerta turistica anche sotto il profilo cicloturistico e outdoor".

L’evento rappresenterà un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del mondo dei modelli navali, sia statici che in movimento, realizzati con grande maestria e passione dagli appartenenti all’associazione culturale navimodellisti toscani che, con la loro straordinaria collezione di modellini navali completamente naviganti, sono pronti a conquistare grandi e piccoli. Durante la giornata, i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni di navigazione in scala, scoprire tecniche di costruzione e approfondire la storia e l’evoluzione delle imbarcazioni che rappresentano un’autentica riproduzione in miniatura dei mezzi originali.

L’organizzazione si è posta l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e artigianale del territorio, promuovendo un’attività che unisce tradizione, creatività e innovazione. Esprime la sua soddisfazione Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto: "Un ringraziamento speciale va all’associazione culturale navimodellisti toscani e a tutti i modellisti, volontari e visitatori che con la loro presenza e le loro opere renderanno possibile questa giornata singolare e unica nel suo genere. E grazie anche ai vicini Comuni di Monzuno, Monghidoro, Loiano e Monterenzio, e con loro Fabio Furlan, per aver collaborato con noi alla realizzazione dell’evento che siamo sicuri contribuirà a caratterizzare il comprensorio di Bologna Montana".