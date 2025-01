La Procura dei minori trasloca alle ex Besta

Bologna, 8 gennaio 2024 – Le ormai ex scuole Besta, nel parco don Bosco, ospiteranno in via temporanea gli uffici del Tribunale e della Procura per i minorenni.

La richiesta è stata avanzata dal ministero della Giustizia e il Comune ha intanto stabilito il passaggio di una parte della struttura dal quartiere San Donato-San Vitale al settore Patrimonio, in attesa di definire gli accordi con il ministero. Secondo l’originario progetto del Comune, le scuole Besta dovevano essere demolite e ricostruite ma le proteste che per mesi hanno attraversato il parco don Bosco hanno spinto l’amministrazione a fare marcia indietro.

Da oggi gli studenti si sono spostati al polo dinamico di via Calzoni e sul futuro delle ex Besta deciderà un percorso partecipato, come annunciato dalla giunta.

In attesa di ciò, “si favorirà un uso temporaneo che prevederà attività dell’amministrazione comunale inerenti le aree educazione, welfare e cultura”, aveva spiegato Palazzo d’Accursio lo scorso novembre. E intanto, a metà dicembre, è arrivata una manifestazione di interesse da parte del ministero della Giustizia per l’utilizzo di parte dei locali dell’edificio scolastico, “da adibire a sede temporanea degli uffici del Tribunale e della Procura per i minorenni di Bologna – spiega il provvedimento del Patrimonio - chiedendo di autorizzare l’ingresso nell’immobile sin dai primi giorni del 2025, nonché l’esecuzione, a proprie spese e cure, dei necessari lavori di adeguamento”.

Di un trasloco temporaneo di questi uffici giudiziari si era parlato, qualche tempo fa, a causa dei lavori di ristrutturazione di cui necessita l’attuale sede di via del Pratello. Gli uffici comunali, ora, hanno quindi stabilito la riconsegna dell’immobile da parte del Quartiere e l’assegnazione della parte nord al settore Patrimonio “in attesa di definire gli accordi con il ministero della Giustizia”. La parte sud dell’edificio, invece, viene assegnata all’area Educazione, istruzione e nuove generazioni mentre la palestra rimane al Quartiere San Donato-San Vitale e in uso alle scuole Besta. Il parco, invece, passa dall’area Edilizia pubblica (a cui era stato assegnato per realizzare l’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola) al settore Gestione bene pubblico.