"Programma diverso dal solito. Abbiamo sposato subito l’idea"

"Un programma diverso dal solito e studiato appositamente per gli innamorati del Bologna". Anche Canale 88 è tra i sostenitori dell’iniziativa Bar Carlino, la trasmissione che accompagnerà i rossoblù prima delle partite di Champions. Primo appuntamento sotto il portico più iconico di Bologna e a due passi dal Dall’Ara, mercoledì 18 settembre dalle 17 alle 18, prima dell’esordio in casa dei ragazzi di Italiano contro lo Shakhtar Donestk. A parlare è Marco Giovannini, editore di Canale 88.

Giovannini, cosa ne pensa di ‘Bar Carlino’?

"Credo sia un’ottima iniziativa, che come Canale 88 abbiamo immediatamente sposato. Una trasmissione nuova ed originale pensata per coinvolgere tutti i tifosi"

Qual è il vostro rapporto con il Bologna calcio e con la città?

"Il nostro legame con la squadra e con le Due Torri è testimoniato dal fatto che siamo la sola televisione sportiva della città e della Regione a trattare nello specifico della città e del Bologna".

Allora questo è un sogno? "Sì, il nostro palinsesto parla di tutti gli sport cittadini, ma parliamo soprattutto di Bfc, da sempre, anche quando la Champions era una cosa inimmaginabile".

È un legame che si rafforza, quello tra città e la sua squadra di calcio?

"Senza dubbio. È anche grazie agli ultimi campionati (oltre al quinto posto della scorsa stagione, anche il nono posto a fil d’Europa del 2022-23; ndr) hanno sicuramente aiutato il tifoso ad affezionarsi ancora di più ai ragazzi di Casteldebole".

Cosa vi ha spinto a sposare l’iniziativa del Carlino?

"Come emittente non ci abbiamo pensato due volte quando abbiamo saputo di questo progetto nato dal principale quotidiano della città dove si discute del Bologna in Champions".

Giovanni Di Caprio