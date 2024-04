Promopharma: "Piante medicinali, ricerca e passione. La nostra forza"

È dal 1998 che l’azienda sammarinese Promopharma mette al primo posto la cura e il benessere delle persone realizzando prodotti che vanno dagli integratori naturali, ai dispositivi medici, ai cosmetici, ma anche alimenti a fini medici specializzati. Tutti i prodotti vengono studiati e messi a punto nel pieno rispetto della tradizione fitoterapica dei laboratori di ricerca e sviluppo della ditta da un team di medici specializzati e realizzati utilizzando tecnologie all’avanguardia direttamente nei reparti produttivi della stessa azienda, con materie prime di origine certificata e secondo gli standard di qualità e sicurezza propri dell’industria farmaceutica.

Un sistema di gestione controllata dell’intera filiera produttiva, per oltre 500 referenze in catalogo, distribuite in farmacie, parafarmacie ed erboristerie di tutto il territorio, permette la piena tracciabilità del prodotto.

"Nulla è cambiato nell’entusiasmo del primo giorno, ma tanto è migliorato nel corso di tutti questi anni. Recentemente è entrato in Promopharma il nuovo socio, NB Aurora, primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan promosso da Neuberger Berman – sottolinea Filippo Borsani, amministratore delegato di Promopharma –, con un aumento di capitale che ci consentirà di accelerare il nostro ambizioso piano di sviluppo grazie alla realizzazione di un nuovo sito produttivo, per raggiungere ulteriori importanti traguardi. NB Aurora non è solo un fondo di private equity, ma è un vero e proprio partner industriale, che investe sulle idee degli imprenditori per accompagnarli nel loro percorso di crescita". Da oltre 25 anni l’azienda coltiva il benessere, puntando tutto sui valori quali la trasparenza nei processi produttivi, la responsabilità verso l’ambiente e verso la salute delle persone e il rispetto per la natura. Tutti principi che Promopharma nel tempo ha interiorizzato e fatto propri.

L’azienda è inoltre attiva sul panorama europeo, con appuntamenti di incontro con i clienti che spaziano da Madrid per ’Infarma’, a Bologna con ’Cosmofarma’ passando per il ’Vitafoods Europe 2024’ che si terrà dal 14 al 16 maggio al Palaexpo di Ginevra.