Bologna, la protesta degli attivisti al parco Don Bosco: scontri con la polizia, ragazza ferita alla testa. Diretta

Bologna, 20 giugno 2024 - Violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine all’interno del parco Don Bosco dove stanno continuando i lavori, con il taglio degli alberi, per la realizzazione del cantiere del tram. Le cariche della polizia sono partite mentre alcuni attivisti si stavano opponendo al taglio degli alberi. Durante i tafferugli una ragazza è stata ferita alla testa e ha il volto insanguinato. Altri manifestanti sono rimasti feriti durante gli scontri. Sul posto ora è arrivata un’ambulanza per medicare le persone che sono rimaste ferite.

Manifestanti al parco Don Bosco, sul posto polizia e carabinieri (foto Schicchi)

Presenti circa 50-60 persone, riconducibili al comitato di protesta “Besta”. Agenti in campo in tenuta antisommossa dalle 6. Diversi attivisti sono saliti sugli alberi. Proprio ieri una quarantina di manifestanti hanno provato a bloccare il traffico, ma sono stati fatti tornare indietro dalla polizia, senza tensioni. “Il parco Don Bosco non si tocca” lo slogan gridato. Oggi sono tornati sul posto per continuare a manifestare.