Proteste nel Bolognese: "L’acqua cresce ancora"

di Zoe Pederzini

"Ogni volta che piove, anche solo con poche gocce di acqua, noi abbiamo paura".Erano più di un centinaio gli alluvionati della Bassa bolognese che, ieri, si sono ritrovati in piazza, a Budrio per manifestare, pacificamente, il loro disagio. Striscioni, cartelli e microfoni alla mano. A parlare sono stati residenti, imprenditori e agricoltori che, per la terza volta, (contando oltre l’ultima anche l’alluvione del 2019 e quella di maggio 2023, ndr) si sono trovati una vita spazzata via dall’acqua: "C’è gente che ha vissuto qui per una vita senza passare tutto questo. Ora ci spieghino perché adesso ogni volta che piove siamo messi così. Non abbiamo più dove vivere, come lavorare e neanche i soldi da investire per ricostruire tutto di nuovo. Ci teniamo a sottolineare che le nostre case non sono espropri. Fanno parte di un piano regolatore ben preciso: quindi chi ha permesso di far vivere persone in una zona che non è sicura? Perché scommettere sulla nostra pelle? Basta. Ora vengano a dirci di chi è la colpa e perchè queste cose sono accadute e continuano a verificarsi". La voce di molti è rotta dalle lacrime: "Non è questione di polemica contro un partito nello specifico. È una polemica contro chi doveva fare e non ha fatto".

E intanto l’acqua, per quanto le piogge si siano fermate, a Selva Malvezzi, piccola frazione di Molinella, invece che defluire cresce: i canali di bonifica non possono far defluire una portata di acqua così importante come quella di un fiume, l’Idice, che rompe gli argine e l’impianto finale, dove arrivano tutte le acque della zona, quello di Valle Santa, a Campotto di Ferrara è in manutenzione e non a pieno regime. Ad evidenziare questo disagio cittadini, il sindaco Bruno Bernardi, e la Lega provinciale: "A Campotto l’idrovora è ferma e non sta facendo defluire l’acqua. Tre pompe su tre non funzionanti? Qualcuno ha sbagliato e deve risponderne". La Bonifica Renana, da parte sua, sottolinea il contributo dato agli impianti con le pompe mobili: da giovedì l’acqua sollevata nel sito corrisponde a oltre un milione di litri. Ilihc Ghinello, dirigente area tecnica e impianti, aggiunge: "I canali Sesto Alto e Sesto Basso sono stati ideati e costruiti per smaltire le acque piovane, non le acque di un fiume come l’Idice che, per una rottura arginali, riversa enormi quantitativi di acqua dove non dovrebbe. Quindi il flusso con cui defluisce l’acqua è e sarà sempre rallentato al confine tra Selva e Sant’Antonio perché l’impianto fa quello può fare". E Campotto? "Nell’impianto ci sono lavori in corso per potenziamento: dunque funziona, ma non a piena potenza".