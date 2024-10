"Quelle pagelle rovinate dal fango"

In questa settimana sono tanti gli aiuti arrivati da altre regioni d’Italia. E da San Giovanni a Teduccio, Napoli, arriva Anna Caliendo, Protezione civile campana. "Siamo stati contattati domenica per venire ad aiutare qui. Lo scenario era critico: cantine allagate, fango e strade piene di ricordi di una vita": così racconta Caliendo quei momenti tra via Guerrini e Andrea Costa. "Da mamma, quello che mi ha colpito di più è stato trovare in mezzo alla merce distrutta pagelle del ’59, conservate con cura da alcuni residenti", si commuove. "Non ho mai vissuto una situazione simile e spero non mi ricapiti. Chi dice che è successo poco si metta nei panni di chi non ha più niente".