Vede i soldi nella cover del telefono e rapina una ragazzina al parco: 15enne denunciato

Marzabotto (Bologna), 10 settembre 2024 - Ha rapinato una ragazzina in un parco per rubarle i soldi che conservava nella cover dello smartphone. Così un quindicenne, rintracciato subito dopo dai carabinieri, è stato denunciato per rapina.

Il tutto è accaduto l'altro giorno quando nella caserma dei carabinieri di Medicina si è presentata una ragazza minorenne che ha raccontato ai militari dell'Arma di essere stata rapinata in un parco. Secondo il racconto della vittima, il rapinatore, identificato poi nel quindicenne, si sarebbe avvicinato alla ragazza e a una sua amica chiedendo di consegnargli due euro e il cibo che stavano mangiando.

Quando il quindicenne ha però visto i soldi che la vittima conservava tra la cover e lo smartphone le ha strappato il telefono di mano e si è dato alla fuga a bordo di un monopattino. La vittima lo ha inseguito ed è riuscita a recuperare solo il cellulare, rivolgendosi poi ai carabinieri. I militari dell'Arma si sono messi sulle tracce del responsabile, rintracciando il quindicenne sulle scale d’emergenza del Palazzetto dello Sport.

Il ragazzo è stato perquisito e trovato in possesso di di 65 euro, nascosti in un calzino. Il quindicenne ha così ammesso le proprie colpe, è stato denunciato per rapina e affidato ai genitori.

Sempre nei giorni scorsi, questa volta a Marzabotto, i carabinieri hanno denunciato un quindicenne per possesso di armi e oggetti atti a offendere. La denuncia è scaturita durante un intervento al Parco Bottonelli, dove era stato visto aggirarsi un giovane con un coltello in mano. Alla visita dei militari il ragazzo ha consegnato l'arma che aveva in tasca, dalla lunghezza complessiva di 19 centimetri, che è stata sequestrata.

Il ragazzo è stato denunciato e affidato alla madre che lo stava cercando da 24 ore, avendone denunciato la scomparsa il giorno prima ai carabinieri.