Rassegna di cinema sotto le stelle Film internazionali e di animazione

Cinque capolavori del cinema italiano e internazionale e quattro gioielli del cinema di animazione. Sono i pezzi unici che compongono il cartellone della terza edizione della rassegna estiva del Cinema Nuovo di Vergato che si è aperto ieri sera con la proiezione di "Quei bravi ragazzi", di Martin Scorsese.

"Abbiamo scelto di aprire con questo capolavoro del regista italo-americano – afferma Taddeo Gardenghi, curatore della rassegna – perché è stato lo stesso Scorsese a chiedere, nella sua recente visita sotto le Due Torri, alla Cineteca di Bologna di far iniziare la retrospettiva a lui dedicata con la proiezione di questo film per sottolineare quanto sia fondamentale nella sua filmografia". Con due appuntamenti la settimana (di martedì i capolavori del cinema internazionale, di giovedì i film di animazione) la rassegna si tiene nell’arena del Cinema Nuovo che di recente ha cambiato gestione. Pur rimanendo di proprietà della parrocchia di Vergato, il Cinema nuovo ora è gestito da un gruppo di giovani volontari vergatesi. Le proiezioni della rassegna estiva inizieranno alle 21 ad ingresso gratuito, senza prenotazione e fino ad esaurimento posti.

La scelta dei film è stata realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna e promossa assieme alla parrocchia di Vergato e all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. Ecco le pellicole in programma che, ad ogni appuntamento, saranno introdotte dagli esperti della Cineteca di Bologna. Dopo la proiezione di ieri di "Quei bravi ragazzi", si passerà alla visione di "Flashdance" con la regia di Adrian Lyne e le musiche di Moroder (il 4 luglio), quindi a "Non ci resta che piangere" di Massimo Troisi e Roberto Benigni (l’11 luglio), a "Frankenstein Junior" di Mel Brooks (il 18 luglio) e si chiuderà la rassegna il 25 luglio con "Il Ferroviere", capolavoro di Pietro Germi. Per i più piccolini le luci del proiettore si accenderanno per "Hercules" (il 29 giugno), "Zootropolis" (6 luglio), "Inside Out" (13 luglio) e "La Bella e la Bestia" (20 luglio).

Nicodemo Mele