Regali di Natale a ‘chilometro zero’. Ascom: "Aiutiamo i commercianti"

Bologna si è vestita di Natale, grazie all’affetto dei suoi commercianti. Il suo simbolo, l’Asinelli, ieri pomeriggio si è illuminata a festa, ancora una volta un regalo donato a tutta la città da parte di Ascom. Che chiede in cambio, quest’anno, un piccolo sforzo: "A Natale aiuta i negozi della tua città a rimanere aperti - Compra i tuoi regali dal tuo commerciante di fiducia", recita la campagna di sensibilizzazione lanciata dall’associazione, che accompagnerà questo Natale 2024. "La ragione di questa campagna è chiarissima – spiega il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli –: ci rivolgiamo ai cittadini e in generale ai consumatori, anche turisti, perché c’è davvero bisogno di un aiuto da parte di tutti. I commercianti stanno vivendo un momento difficile per tante ragioni: da un lato c’è un calo dei consumi generalizzato, con le famiglie in difficoltà ad arrivare a fine mese; a questo si aggiungono problemi peculiari bolognesi". Il riferimento di Tonelli è chiaro: "L’alluvione ha lasciato ferite ancora non sanate, sia in città che in provincia. Ci sono attività che ancora non hanno potuto riaprire, altre che lo hanno fatto tra mille difficoltà. Ci sono tante strade ancora chiuse, parzialmente o del tutto: non tutti si muovono volentieri, alcune attività sono difficili da raggiungere".

A questa emergenza, si aggiunge la contingenza della ‘città-cantiere’: "C’è il cantiere del tram – dice ancora Tonelli –, ma non solo: è difficile arrivare in alcune strade, è difficile parcheggiare. Alcuni negozi restano così ‘isolati’". Tutto questo ha fatto sì che, per i commercianti, il 2024 sia un anno da chiudere nel cassetto: "Gli incassi di tante attività hanno subìto una forte contrazione. Per questo, assieme al presidente Ascom Enrico Postacchini abbiamo deciso di avviare questa campagna di sensibilizzazione: chi può compri i suoi regali di Natale nei negozi di vicinato, che sono e restano anche un presidio di sicurezza per la città". Un piccolo sforzo, perché il 2025 per i negozianti bolognesi si apra con una luce nuova. La stessa che i commercianti, con grandi sforzi, continuano a regalare alla città, contribuendo a illuminare di luci e gioia le sue festività. La campagna di sensibilizzazione, che prevede spot sulle tv e pubblicità sui giornali, vede la collaborazione di Comune, Sovrintendenza, Bologna Welcome, Emilbanca, Bper, Bcc Felsinea e Gruppo Hera.