Si ribalta con l’auto e muore: ferita la moglie che era con lui

Castel d’Aiano (Bologna), 2 dicembre 2024 – Ancora sangue sulle strade, ancora una vittima nel Bolognese. Questa volta a perdere la vita, a Castel d’Aiano, è stato un uomo di 77 anni, di Marzabotto. Intorno all’ora di pranzo, il pensionato era in auto assieme alla moglie, di 78 anni, sulla strada che da Castel d’Aiano conduce alla frazione Villa. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Vergato, ma l’ipotesi principale è che l’uomo possa aver avuto un malore alla guida.

Erano circa le 13,15 quando l’uomo ha perso il controllo dell’auto che ha terminato la sua corsa ribaltandosi. Subito sul posto, allertati da altri automobilisti testimoni, sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati i pompieri a tirare fuori dall’abitacolo il corpo, già senza vita, del pensionato. L’anziano, probabilmente, è morto sul colpo, difficile adesso dire se a causa del malore o dei traumi riportati.

La moglie, invece, è stata estratta dalla macchina ferita, ma non in gravi condizioni: sotto choc, è stata comunque trasportata in codice uno all’ospedale Maggiore, per essere visitata.