Malore in auto davanti allo stadio, la sorella passa e lo trova morto

Macerata, 29 ottobre 2024 – Si sente male mentre guida, accosta l’auto e muore. A trovarlo, senza vita, la sorella che casualmente passava nel punto in cui l’uomo aveva parcheggiato la macchina, nel piazzale dello stadio Helvia Recina. Tragedia, attorno alle 17.30 di ieri, a Macerata. A perdere la vita è stato il 59enne maceratese Stefano Tognetti, in passato assicuratore e grande tifoso della Maceratese. L’uomo era al volante della sua auto e stava percorrendo via dei Velini quando si è sentito male. Ha accostato e si è fermato sui parcheggi a spina di pesce davanti allo stadio Helvia Recina.

Lì è morto: il malore che lo aveva colpito pochi minuti prima non gli ha lasciato scampo. Poco dopo la tragedia, sul posto casualmente è passata la sorella di Tognetti. Accortasi dell’auto del fratello, si è avvicinata alla macchina. In quel momento la macabra scoperta: il fratello era già morto. La donna ha chiamato il 118: gli operatori sanitari hanno provato a fare il possibile, cercando di rianimare il 59enne. Ma per Tognetti purtroppo non c’è stato niente da fare. Grande tifoso della Maceratese e membro della Curva Just, il 59enne lascia un figlio e la compagna Fabiola Monachesi. La notizia della morte di Tognetti si è subito diffusa in città e tra i tifosi della Rata. “Giusto ieri (domenica, ndr) eravamo insieme a vedere la partita: non ci possiamo credere”, hanno scritto in tanti sui social.