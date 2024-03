Saldatrice o saldatore con esperienza di un anno

Andrighetto snc di Andrighetto Simona&C è alla ricerca di una figura in grado di saldare pezzi di metallo ed eseguire saldature a filo. E’ preferibile il possesso della patente B e del veicolo proprio, ma il luogo di lavoro è comunque raggiungibile con i mezzi pubblici. Richiesta esperienza nella mansione di almeno 1 anno.

Contratto: tempo determinato; CCNL – Metalmeccanico - Artigianato; Inquadramento: operaio 5° livello.

Orario: Tempo pieno dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

Per candidarsi: Dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante “Invia candidatura” e segui le istruzioni riportate.