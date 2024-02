Schianto auto-moto. Grave un 22enne

Terribile incidente, all’ora di pranzo di ieri, in via Mezzo Levante nel territorio di Crevalcore. A scontrasi sono state un’auto e una moto. Erano quasi le 13 e i due mezzi stavano percorrendo la via in direzioni opposte, l’uno verso Crevalcore, l’altro verso il territorio di Persiceto. Ad un certo punto, però, all’altezza dell’incrocio con via Bisentolo Nord, l’auto si sarebbe messa al centro della carreggiata per svoltare e la moto, per cause che saranno da chiarire, ha impattato con violenza contro la vettura. Il 22enne, di San Giovanni in Persiceto, alla guida della moto è rimbalzato sulla fiancata della macchina per, poi, cadere rovinosamente al suolo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Per il giovane motociclista, però, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso: le sue condizioni sono gravi ed è stato trasportato al Maggiore in codice di massima gravità con un severo politrauma. Dinamica al vaglio della Polizia locale.

z. p.