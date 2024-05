Sciopero, domani bus e treni non garantiti

Le Segreterie territoriali delle Organizzazioni sindacali di base hanno comunicato l’adesione ai rispettivi scioperi nazionali di 24 ore degli Autoferrotranvieri/Settore Trasporto pubblico locale proclamati dalle federazioni nazionali dei sindacati Usb lavoro privato, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl cobas, Cub trasporti per domani. Ecco le modalità previste per i bus e le altre attività di competenza di Tper.

Per il personale dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, avvisano i sindacati, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del territorio bolognese saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051 290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al ’Marconi Express’.