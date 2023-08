Sconto di pena per Giulio Lolli

Arriva lo ’sconto’ per Giulio Lolli, l’imprenditore di Rimini Yacht condannato in primo e in secondo grado a 4 anni e sei mesi per associazione a delinquere a Rimini e che aveva patteggiato una pena di cinque anni per reati fiscali a Bologna. Un cumulo per cui il suo legale, l’avvocato Antonio Petroncini, aveva presentato istanza per la continuazione tra i reati. Il tribunale di Rimini ha portato il cumulo complessivo di pene a una unica da 7 anni e dieci mesi di carcere.