"Scuole chiuse per le elezioni. Spostiamo i seggi nelle palestre"

"Per evitare la chiusura di alcune scuole che sono seggi elettorali basterebbe utilizzare altri contenitori pubblici". Non ha dubbi la capogruppo FdI in consiglio comunale a Casalecchio, Elena Foresti che col consigliere Biondo sottolineano l’importanza di consentire a tutti i bambini e ragazzi di perdere meno giorni possibili di scuola. E questo in linea con quanto suggerito dalla circolare del ministero dell’Interno proprio a proposito di individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali.

"Le chiusure delle scuole si ripercuotono sulla didattica e sulle programmazioni dei singoli istituti, ma si evidenzia che sul territorio comunale esistono edifici, palazzetti, palestre, sedi pubbliche e spazi comunali, dove si potrebbero spostare in via sperimentale alcune sedi elettorali, previo studio di fattibilità e autorizzazione della Prefettura" dicono i consiglieri di opposizione. "Riteniamo quindi fondamentale questa proposta di attivare uno studio di fattibilità su tale possibilità e ci aspettiamo un’adesione trasversale, visti anche i progetti ingegnati dal Pd per sopperire alle chiusure delle scuole durante le elezioni, ma riteniamo che l’obiettivo finale debba essere unicamente quello dei bambini e dei ragazzi: poter andare a scuola e continuare l’attività didattica e non in un luogo alternativo a pagamento, tanto meno nella sede dello stesso partito".