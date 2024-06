Sempre Bologna. Uno speciale di successo per i 60 anni dallo scudetto

Sessant’anni fa, l’urlo della città celebrava il settimo scudetto del Bologna: era il 7 giugno 1964. Oggi, nel 2024, la città è tornata a esultare grazie ai ragazzi di Joey Saputo, che ha riportato in Champions la società. Due imprese sportive legate da un filo rossoblù. Per festeggiare l’anniversario, il Resto del Carlino ha realizzato Sempre Bologna – Una squadra, una leggenda 1964-2024, un magazine di 128 pagine, realizzato in tempi record grazie all’impegno di tutta la redazione e di molti collaboratori, che ripercorre l’epopea rossoblù di ieri e di oggi con foto storiche, interviste, approfondimenti. Molte le realtà economiche del territorio che hanno voluto partecipare a questo momento storico e hanno permesso alla concessionaria SpeeD di raggiungere un inserito di 55 pagine adv.

E anche i lettori hanno risposto con grande entusiasmo, facendo esaurire il Resto del Carlino fin dalle prime ore del mattino nella maggior parte delle edicole, nonostante un incremento della tiratura di oltre un 35% delle copie. L’omaggio è stato distribuito con il Resto del Carlino in tutto il territorio bolognese e di Imola. Il magazine è disponibile anche online per chi possiede l’abbonamento al sito de il Resto del Carlino e chi è abbonato all’edizione digitale del quotidiano all’indirizzo ilrestodelcarlino.it/magazinescudetto.

"Questo progetto ha richiesto un grande impegno a tutte le realtà del nostro Gruppo, dalla redazione al marketing, dalla diffusione alla concessionaria – dichiara Andrea Riffeser Monti, Presidente e Ad Gruppo Monrif – ma ha dimostrato che i quotidiani sono ancora vitali, e che i lettori e il mercato riconoscono l’importanza e l’autorevolezza della carta stampata". "Ringrazio la redazione per aver realizzato questo omaggio al Bologna Fc e alla sua città – afferma Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – e tutti i nostri lettori, per l’affetto e la fedeltà che portano sempre alla loro squadra e al loro giornale del cuore".

"Che bello stadio il Dall’Ara, quanta bella gente e quanti bei messaggi arrivano dalla squadra che ha trovato la Champions. E quanti bei ricordi legano il ’64 al ’24: sessant’anni dopo la stessa vertigine, lo stesso amore – aggiunge Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino –. Quest’avventura è un grande romanzo che racconta una comunità. Proiettata in Europa a tutti gli effetti".