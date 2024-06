A 60 anni dallo scudetto. L’urlo che svegliò la città

Pezzi di storia del giornalismo. Come la prima pagina del Resto del Carlino dell’8 giugno 1964 che dava conto del ’Trionfo del Bologna’ dopo lo spareggio con l’Inter. E ancora, il celebre articolo ’L’urlo della città’, con cui Luca Goldoni raccontava il silenzio durante l’incontro decisivo e l’esplosione di gioia dei bolognesi al fischio finale.

Sono alcune delle ’chicche’ che il lettore potrà trovare domani, 6 giugno, nel magazine ’Sempre Bologna – Una squadra da leggenda 1964-2024’, 128 pagine allegate gratuitamente al nostro quotidiano che ripercorrono l’epopea rossoblù di ieri e di oggi con interviste, approfondimenti e documenti storici. Già, perché sessantanni dopo la conquista del settimo e ultimo (per ora) scudetto rossoblù, i ragazzi di Joey Saputo hanno raggiunto la qualificazione alla prossima Champions. L’omaggio sarà distribuito con il Resto del Carlino in tutto il territorio bolognese e di Imola. Il magazine sarà disponibile anche online per chi possiede l’abbonamento al sito de il Resto del Carlino e da chi è abbonato all’edizione digitale del quotidiano.

Dalle origini del mito Bologna alle imprese europee (compresa l’ultima ’puntata’ in Uefa, a fine anni Novanta, con Carletto Mazzone in panchina), i nostri redattori daranno voce alle famiglie dei protagonisti di allora, come Stefano Dall’Ara, il nipote del presidente a cui è intitolato lo stadio, e Mariolina Bernardini, figlia dell’indimenticabile mister dello Scudetto, Fulvio Bernardini. Interpelleremo giocatori simbolo come Beppe Signori e Gianluca Pagliuca e allenatori che hanno lasciato il segno come Gigi Maifredi e Renzo Ulivieri. Passato e presente si fondono in un magazine dove non mancheranno statistiche e curiosità: potrete leggere approfondimenti sulla svolta impressa dal patron Saputo e dai suoi uomini chiave, analisi tecniche sul gioco spumeggiante espresso dai rossoblù nella stagione e sulle imprese che hanno coinvolto tutta la città per spingere in alto il club.

Domani, quindi, correte ad acquistare il Carlino: lo speciale ‘Sempre Bologna – Una squadra da leggenda 1964-2024’ vi sarà dato in omaggio. Fino alla fine, forza Bologna!