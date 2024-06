Lo scudetto del Bologna 60 anni dopo: sfoglia l’inserto

Bologna, 6 giugno 2024 – Sessant’anni fa, l’urlo della città celebrava lo Scudetto del Bologna: era il 7 giugno 1964. I rossoblù trionfarono allo spareggio con l’Inter, all’Olimpico di Roma: 2-0 con i gol di Fogli e Nielsen. Quello era ‘il Bologna che tremare il mondo fa’ e he ha scritto la storia del calcio, arrivando a toccare ben sette titoli italiani. Oggi, nel 2024, la città è tornata a esultare grazie ai ragazzi di Joey Saputo, che ha riportato in Champions la società. Due imprese sportive legate da un filo rossoblù. Per festeggiare l’anniversario, il Resto del Carlino ha realizzato ‘Sempre Bologna – Una squadra da leggenda 1964-2024’, un magazine di 128 pagine in cui ripercorriamo l’epopea rossoblù di ieri e di oggi con foto storiche, interviste, approfondimenti.

Dalle origini del mito Bologna alle sue imprese europee (dagli anni Trenta all’ultima ’puntata’ in Uefa, a fine anni Novanta, con Carletto Mazzone in panchina); dal film dello spareggio del 1964 allo scandalo doping che rischiò di offuscare i trionfi rossoblù, per poi rivelarsi un bluff con cui si tentò di ostacolare la squadra. Senza dimenticare la grande cavalcata della stagione appena conclusa che ha portato il Bologna in Champions League, passando per i grandi protagonisti degli anni ’70, ’80, ’90 e dei primi del Duemila come Beppe Signori e Gianluca Pagliuca, il ‘mitico’ Renato Villa, Beppe Savoldi, Marco De Marchi, Tomas Locatelli e due allenatori simbolo come Gigi Maifredi, profeta del calcio-champagne e Renzo Ulivieri, con la sua cooperativa del gol che riportò il Bologna dalla serie C alla serie A.

Passato e presente si fondono in un magazine dove non mancheranno statistiche e curiosità: potrete leggere approfondimenti sulla svolta impressa dal patron Saputo e dai suoi uomini chiave, analisi tecniche sul gioco spumeggiante espresso dai rossoblù nella stagione e sulle imprese che hanno coinvolto tutta la città per spingere in alto il club.