Sempre Forza Bologna. Obiettivo Champions. Vetrine colorate per la volata finale

Fino alla fine, forza Bologna. Il coro si rinnova e si rafforza puntando verso la fine del campionato: mancano soltanto tre giornate per un sogno chiamato Champions League. E così continua, ovviamente, anche l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme con Emil Banca e con il Resto del Carlino, per chiamare all’adunata i commercianti della città e della provincia e unirsi in un unico, grande coro di sostegno alla squadra di Thiago Motta.

È il caso di Lolli Auto a Zola Predosa, dove i cimeli rossoblù di qualsiasi tipo regnano incontrastati: magliette, sciarpe, bandiere, fotografie, di tutto e di più. Zirkzee, ma non solo: si scorgono anche le casacche di Julio Ricardo Cruz, per tutti semplicemente ‘El Jardinero’, o di Bellucci e di Adailton. E ancora coppe e coppette che ricordano come la passione per il calcio e più in generale per lo sport siano assolutamente di casa.

Succede anche da Jolly system parrucchieri in via San felice 6: abbonati dal 1963, i titolari aderiscono alla iniziativa per colorare di rossoblù le vetrine della città. Simpatico e divertente il manifesto appeso sulla vetrata, ovviamente rosso e blu, che mostra un tifoso con un unico pensiero in testa, la Champions, e la scritta: "Il Bologna ha pescato il jolly".

Ma è il caso anche di ‘La Strana Coppia’, negozio di abbigliamento in piazza Clodoveo Bonazzi, alla Barca: un manichino con tanto di cappello e maglietta del Bologna domina senza rivali la vetrina dell’attività.

Partecipare all’iniziativa è facile e c’è ancora tempo: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa: si consiglia di scattare le fotografie in presenza dei titolari o comunque di persone fuori dalle vetrine o accanto all’attività. Così potranno essere valorizzate ulteriormente nella pubblicazione sul giornale, rendendole più personali e ’vive’. E, sulle nostre pagine, si trova il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.