Ecco alcuni dei principali cantieri stradali aperti da domani e nei prossimi giorni.

Via Castiglione: da domani, da via delle Rose a piazza di Porta Castiglione, senso unico in direzione viali, per lavori Hera. Divieto di sosta 0-24 con rimozione su tutta l’area di piazzale Bacchelli per garantire gli spazi di manovra degli autobus. Termine previsto: 10 febbraio.

Via Filippo Beroaldo: dal civico 9 (incrocio con via dell’Artigiano) e via dell’Artigiano (incrocio con via Beroaldo) lavori di rifacimento dei marciapiedi per il miglioramento della sicurezza, in attuazione del progetto tutela aree scolastiche. Divieto di sosta temporaneo nei tratti interessati dai lavori. Termine previsto: 24 febbraio.

Via di San Luca: civico 10, giovedì 9 febbraio sarà chiusa tra le 10 e le 17 per lavori nell’ambito del restauro del portico.

Via Bentivogli: da domani, all’incrocio con via Sante Vincenzi, avrà restringimenti della carreggiata per un intervento di potenziamento della rete per la raccolta acque meteoriche. Termine previsto: 10 febbraio.

Via Mazzini: il 9 febbraio, all’altezza del civico 1, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per un rappezzo sulla pavimentazione stradale.