Si ribalta in auto sulla provinciale. Muore studente

Un altro incidente stradale mortale sulle strade della nostra provincia. Dopo quello di mercoledì sera, a Calderara sulla Persicetana, in cui ha perso la vita un sessantacinquenne, ora tocca a Castel Maggiore, dove giovedì sera ha perso la vita un automobilista di 25 anni sulla ‘Nuova Galliera’. La vittima è lo studente Francesco Calabrò, che abitava nella frazione di Trebbo di Reno. L’incidente stradale si è verificato intorno alle 21,30 sulla Sp 87 Nuova Galliera, all’altezza dello svincolo per via Lirone. Da quanto si è potuto apprendere Calabrò, alla guida della sua Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo, l’automobile ha sbandato ed è uscita di strada. Il ragazzo, che era solo a bordo dell’autovettura, circolava su questa provinciale in direzione nord. E prima di arrivare al cavalcavia che oltrepassa via Lirone, la sua Fiat Punto ha sbandato verso destra finendo nella scarpata e iniziando a carambolare. L’automobile si è fermata rovesciata sull’asfalto dello svincolo per la via Lirone.

E’ stato dato l’allarme da alcuni automobilisti di passaggio e sul posto sono ben presto intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione Reno Galliera. I medici del pronto intervento non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Calabrò, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi di rito. Profondamente dispiaciuto il sindaco di Castel Maggiore Luca Vignoli, appresa la triste notizia. "Non conoscevo direttamente Calabrò – dice il primo cittadino –, ma altre persone della mia lista civica Cose nuove lo conoscevano. Alcuni di loro sono stati suoi compagni ai tempi del liceo Copernico di Bologna. Da quanto ho appreso Francesco studiava ingegneria e frequentava la biblioteca comunale di Castel Maggiore. Oltre ad altre frequentazioni, Francesco nel tempo libero si dilettava con i giochi di società data la sua grande passione per il genere".

"La dinamica dell’incidente – aggiunge il sindaco – è stata chiarita, tanto che l’autorità giudiziaria non ha disposto alcun provvedimento sulla salma. Francesco ha perso il controllo del mezzo all’altezza dell’uscita della Nuova Galliera su via Lirone. A quel punto il mezzo è girato varie volte su sé stesso. È veramente una notizia tristissima per la nostra comunità che piange un suo giovane concittadino. Parteciperò ai suoi funerali". Appena mercoledì scorso, era morto sempre sulle nostre strade provinciali Davide Felloni, un 65enne di Occhiobello, in provincia di Rovigo, che con la sua Panda aveva perso il controllo dell’auto, forse a causa di un malore, e aveva impattato frontalmente contro una corriera che proveniva dalla direzione opposta e con a bordo una ventina di passeggeri di cui cinque rimasti feriti.

Pier Luigi Trombetta