Sicurezza e commercio, le idee dei candidati

Quattro candidati per la poltrona di sindaco di Valsamoggia a confronto l’altra sera in un teatro di Savigno colmo di pubblico. Iniziativa delle associazioni di categoria, in particolare del commercio, artigianato e agricoltura, che ai quattro pretendenti e alle relative liste hanno posto domande e sottoposto i problemi quotidiani dei rispettivi settori economici. Così Elena Baruffaldi (Centrodestra Valsamoggia), Luigi Gandolfi (FdI, Forza Italia, Lega, Lista civica), Vanni Pancaldi (Civicamente Samoggia e M5s) e Milena Zanna (Pd, Italia Viva, Azione, e Lista civica), hanno snocciolato le loro ricette per fare fronte alle sfide quotidiane.

"Il commercio di vicinato è non solo la risposta alle esigenze quotidiane dei cittadini, un servizio a portata di tutti che è anche un presidio naturale del territorio e delle esigenze di sicurezza e prossimità – ha esordito Medardo Montaguti, vice presidente di Confcommercio Ascom Bologna – Ma le difficoltà del contesto economico generale, la sfida del commercio elettronico e la burocrazia sono aspetti che vorremmo vedere affrontati e risolti anche a livello comunale".

Un tema, quello della complicazione e della burocratizzazione, sottolineato da buona parte degli interventi con la richiesta di valorizzare e sostenere le specificità dei diversi territori.

"Servono tempi certi nelle risposte e nelle procedure amministrative e soprattutto vanno valorizzate le tipicità. C’è il tartufo di Savigno, ma ci sono anche le specialità agricole e dell’artigianato alimentare che vanno proposte nelle mense scolastiche e fatte conoscere con segnaletica specifica a partire dal casello autostradale", ha sostenuto Luigi Gandolfi che in tema di sicurezza ha poi proposto di istituire un’apposita commissione con le diverse forze dell’ordine.

In tema di sicurezza e di transizione energetica Elena Baruffaldi ha suggerito di puntare sull’ex area militare di Muzzano: "Sulle ex caserme si potrebbero impiantare molti pannelli solari e sempre qui si dovrebbe realizzare il nuovo commissariato di Polizia".

Milena Zanna ha rivendicato con orgoglio gli obiettivi della fusione dei cinque comuni precedenti manifestando comunque la disponibilità a dare corso a una verifica richiesta dalla petizione di cittadini che verrebbe anche a fare il punto su promesse, realizzazioni e delusioni seguite alla nascita del comune unico. "Abbiamo posto le condizioni per l’apertura del Commissariato di polizia e in tema di legalità verranno combattute le contraffazioni e valorizzate le denominazioni tipiche".

Ha promesso incentivi alle attività economiche che creano ricchezza al territorio ed efficienza nella amministrazione Vanni Pancaldi: "Le procedure vanno monitorate costantemente, e solo questo garantisce i presupposti di quella sana e robusta manutenzione del territorio che manca e che prometto di portare in Comune".

Gabriele Mignardi