Sinfonica: Donato Renzetti dirige l’omaggio a Bruckner

Nuovo appuntamento con la stagione sinfonica del Teatro Comunale, questo pomeriggio alle 17,30 al Manzoni, che vede Donato Renzetti dirigere l’omaggio della fondazione lirico-sinfonica ad Anton Bruckner nel bicentenario della nascita del compositore austriaco.

Al centro del concerto il ’Te Deum’ per soli, coro e orchestra, oltre che l’Ouverture in sol minore. Completano il programma ’Ouverture Tragica’ di Johannes Brahms e il Poema sinfonico n 3 ’Les préludes’ di Franz Liszt. Il ’Te Deum’ wab 45 venne eseguito per la prima volta al Musikverein di Vienna nel 1886 con Hans Richter sul podio. Dieci anni dopo, nel 1896, fu l’ultima opera che Bruckner riuscì ad ascoltare. Solisti del concerto bolognese sono il soprano Anna Cimmarrusti della Scuola dell’Opera del Tcbo, il mezzosoprano Aoxue Zhu, il tenore Marco Miglietta e il basso Kwangsik Park. Il Coro è istruito da Gea Garatti Ansini.