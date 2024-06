Stefauto, addio ad Anna Maria Stefanelli

Si è spenta a 92 anni Anna Maria Bernardoni Stefanelli, pioniera dell’automotive e fondatrice del gruppo di concessionarie.

Le esequie si svolgeranno domani alle 11 nella Chiesa di Santa Cecilia a San Lazzaro.

L’imprenditrice Stefanelli si era diplomata in ragioneria nel 1951. Appena un anno dopo, nel 1952, avrebbe fondato la sua prima concessionaria: in breve tempo, le concessionarie Stefanelli 1952 diventano un punto di riferimento per Bologna e non solo. Un’impresa quasi incredibile per una donna, negli anni Cinquanta, e per giunta in un settore come quello delle auto all’epoca ritenuto dominio esclusivo degli uomini.

Così, alla prima concessionaria seguirono lo showroom con officina Opel, poi Autopiù Citroen negli anni Ottanta, proprio nel cuore della città. Nel 2019 apre la nuova concessionaria Peugeot, seguita pochi mesi dopo dallo showroom per le auto della casa francese DS. Stefauto Mercedes Benz è infine la prestigiosa sede a due passi dal centro storico e dell’università.

Ci sono poi il centro logistico automotive delle Concessionarie Stefanelli 1952, l’agenzia di pratiche auto e noleggio a lungo termine Stefanelli Rent, insomma: un vero e proprio impero nato dall’intelligenza e dall’intraprendenza dell’imprenditrice, che non lascerà mai il cuore di tanti che l’hanno conosciuta e apprezzata nella sua lunga carriera.