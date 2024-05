Team Aldini Valeriani, la ’monoposto’ in finale

Sfreccia a tutta birra verso la finalissima la squadra corse F1 dell’IiS Aldini Valeriani. Un team formidabile, quello di AVBO Corse, formato dagli studenti Federico Roffi, Lorenzo Paganica, Diego Cacciari, Vittorio Roncarati, Simone Nardi e Veronica Legnari che hanno disputato la semifinale del Campionato F1 in Schools all’autodromo di Imola. Squadre scolastiche sono arrivate da tutt’Italia per sfidarsi su monoposto uguali, benché su scala ridotta, a quelle della Formula 1. Monoposto progettata e costruita dagli studenti. I prototipi – che hanno corso sulla pista da 24 metri – sono dei piccoli gioielli di ingegneria, studiati nei minimi dettagli: dall’aerodinamica, alla geometria, al peso, alle caratteristiche dei materiali. Per parlare dei processi di lavorazione (stampa 3D e lavorazione meccanica mediante macchine Cnc).

Il team Aldiniano si è classificato terzo e centrando l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno il 16 giugno nella sede di Dallara in provincia di Parma. AVBO è già al lavoro per mettere a punto la macchina che gareggerà alle finali. E comunque, in tutte le gare disputate, gli studenti, coordinati dai professori Lorenzo Angaramo e Claudia Bandini, sono gli unici a non aver avuto alcuna penalità sulla conformità della macchina rispetto al regolamento tecnico.