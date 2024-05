Tornano le tende in Rettorato: "Sarà l’intifada studentesca"

Dalle università Usa a quelle italiane, passando anche per Bologna. Sull’onda delle proteste nei campus americani, tornano le tende degli studenti all’Alma Mater. Ma questa volta in solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza. I Giovani Palestinesi e collettivi, fra i quali il Cua, annunciano infatti sui social una ’acampada per la Palestina’, a partire dall’assemblea convocata per oggi, alle 17.30 in piazza Scaravilli. "Tesseremo assieme i fili di una rete transnazionale che metterà in connessione studenti italiani e studenti palestinesi con i campus americani in rivolta – spiegano – e da quel giorno, monteremo le tende dell’intifada studentesca anche nella nostra università. Il genocidio deve finire. Le studentesse e gli studenti dell’Università di Bologna saranno in piazza perché questo accada immediatamente".

Il punto di ritrovo sarà di fronte al Rettorato, dove sarà montato intanto un telo per la proiezione dell’assemblea transnazionale del movimento. In programma un incontro ibrido, in presenza e da remoto, con collegamenti di studenti da tutta Italia, dalle università americane in questo momento sotto i riflettori e da Birzeit, Palestina. "L’obiettivo è il dialogo, il confronto, raccogliere le testimonianze", spiegano gli organizzatori. "Non sappiamo quanti saremo domani – spiegano i Giovani Palestinesi – siamo fiduciosi, speriamo di coinvolgere tanti anche nei prossimi giorni. Del resto frequentiamo università in cui ci parlano di diritti umani e in questo noi crediamo profondamente".