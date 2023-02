Tram e canale Reno scoperto a Bologna, i residenti: “E’ una follia”

Tram e canale Reno scoperto: come sarà via Riva Reno

Bologna, 17 febbraio 2023 – “Il nostro amore appena nato, è già finito“. La storia tra la linea rossa del tram Borgo Panigale-FieraFacoltà di Agraria e i residenti di via Riva Reno è già ai titoli di coda. I lavori, nel tratto fra via Lame e la rotonda del PalaDozza, porteranno alla stombatura del canale di Reno con la realizzazione di una fascia verde e un percorso pedonale protetto. Questo significa che tutti i parcheggi presenti al centro della via verranno soppressi per fare spazio alla creazione della nuova linea del tram. Una conseguenza, quest’ultima, che ha creato non poche polemiche fra residenti e commercianti della zona. Bologna, al Cavaticcio torna la centrale idroelettrica: la più grande in un centro storico "Per me – dice Martina Menichetti, con casa in via Lame – sarà un bel problema. Questo era l’unico punto con un ricircolo di macchine. Soprattutto la sera, quando negli altri posti non c’era parcheggio, qua si riusciva a trovare sempre qualcosa". Tram e Passante, a Bologna incastro di cantieri. Il ‘nodo’ del ponte di San Donato Dello stesso avviso, ma con preoccupazioni legate alla sua attività, anche Ilenia Trotta del bar Casa Nia di via Riva Reno:...