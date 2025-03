Tram, la linea verde accelera. Campaniello: "Disagi inevitabili" . E avanzano anche gli espropri

La ‘Verde’ accelera. E, mentre sono pronti a partire i nuovi cantieri per la seconda linea del tram, avanzano anche le procedure di esproprio. "Oltre una cinquantina", quelle che riguardano la linea tramviaria, secondo una delle lettere inviate dal dirigente dell’ufficio espropri ai cittadini secondo un "decreto di occupazione anticipata d’urgenza". Sui tempi, però, è rebus. E i cittadini sono sempre più preoccupati sul futuro. Due incontri relativi alla ‘Verde’ ci saranno lunedì al Teatro Centofiori di via Gorki: il primo, la mattina, riguarderà i commercianti; nel pomeriggio, invece, spazio alle riflessioni con i residenti.

Sul tema espropri interviene Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia: "Poche centinaia di euro, ecco quanto valgono per il Comune le attività commerciali che la Giunta è disposta a sacrificare sull’altare del tram – attacca il meloniano –. Una vera e propria vergogna, oltre che un’inaccettabile presa in giro per chi, a causa di questi espropri, rischia di chiudere il proprio negozio frutto dei sacrifici di una vita. Lettere per lo più incomprensibili e senza indicazioni sui tempi dei lavori: gettano ancora di più nello sconforto chi le riceve che, per avere risposte, è costretto ad affidarsi a tecnici con relativi costi".

Michele Campaniello, assessore alla Mobilità, ieri in Question Time ha ammesso che in via di Corticella "inevitabilmente ci sono disagi". "I cantieri non li teniamo aperti tanto per fare, ma per chiuderli prima possibile – chiosa Campaniello –. E per un cantiere di questo genere l’impatto zero non è possibile. L’obiettivo è finire il prima possibile, salvaguardando per quanto possiamo la viabilità e l’accessibilità". Martedì intanto via ai lavori nelle vie Sant’Anna e Byron, mercoledì si parte in via Bentini, giovedì toccherà a via dei Mille.

Francesco Moroni