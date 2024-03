Tram, posti auto già rimossi: "Auto abbandonate ovunque. In via Riva Reno è un inferno"

Le macchine sono parcheggiate ovunque: in doppia fila, a lato della carreggiata, sotto i divieti di sosta. Anche in mezzo alla strada: lì dov’è stato creato un passaggio a lato del fioraio da poco spostato, per permettere alle vetture di girare, qualcuno ha abbandonato tre auto. E c’è anche chi, in barba a ogni regola, decide di prendere i cartelli semovibili e spostarli.

La cronaca di un weekend (quello scorso) tra le vie San Felice, della Grada e Riva Reno racconta di una zona sotto scacco dei cantieri del tram. I lavori sono appena iniziati – il 2 marzo sono partiti gli scavi archeologici propedeutici alle operazioni per scoperchiare il canale, che dureranno fino al 16 –, ma i residenti lamentano già una valanga di posti per le auto non utilizzabili.

Come quelli all’inizio di via Riva Reno: le transenne del Comune sul lato sinistro non solo ne hanno cancellato alcuni, ma, deviando il traffico sul lato destro, hanno fatto fuori anche gli altri. C’è chi conta una trentina di parcheggi rimossi, chi cinquanta.

Valentina Orioli, assessora alla Mobilità, aveva promesso di valutare l’idea di consentire l’accesso al parcheggio interrato Apcoa ai residenti, ma i residenti non sembrano convinti dell’eventuale soluzione sotterranea: "Il parcheggio ha un’uscita di sicurezza che rimane sempre aperta e non sarebbe a prova di malintenzionati – lamenta un residente –. Basta guardare quanto successo di recente vicino alla stazione, dove una signora ha pagato una fortuna per poi ritrovarsi l’auto sfondata. Noi vogliamo soluzioni efficaci". Intanto, il ministero ha chiesto al Comune aggiornamenti sulle tempistiche dei lavori. Documenti ufficiali, però, da Palazzo d’Accursio ancora non sono arrivati.

