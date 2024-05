"Trasversale di Pianura e argini. Gli enti devono collaborare"

È stato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’onorevole Galeazzo Bignami, dalla sede di Fratelli d’Italia, a Medicina, a fare un punto sulla Trasversale di Pianura. L’onorevole ha sottolineato come: "Per queste urgenze dovute all’alluvione sul territorio di Medicina è necessario che tutti gli enti di competenza collaborino tra di loro. Ora è partita la progettazione che riguarda il tratto tra Budrio e Villa Fontana. Bisognerà, poi, capire cosa ne emerge e, conseguentemente, pensare al tratto ultimo tra Villa Fontana e Medicina".

Questo il focus della conferenza tematica organizzata da FdI in una sala gremita da tanti partecipanti, tra cui i candidati nella lista di Fratelli d’Italia per le elezioni amministrative medicinesi, il capogruppo in Regione Marta Evangelisti, il delegato provinciale di Fratelli d’Italia Diego Baccilieri e il neoeletto consigliere metropolitano Nicolas Vacchi, coordinatore del circondario imolese. Proprio i due dirigenti provinciali Vacchi e Baccilieri sono stati i primi a intervenire: "Oggi è passato esattamente un anno dall’alluvione di maggio e la presenza del viceministro Bignami e la capogruppo in Regione rendono merito all’attività del Governo e dei nostri eletti nell’assemblea regionale sempre attenti alle esigenze del territorio". È poi intervenuta la Evangelisti: "Ringrazio il candidato sindaco Rosario Guzzo per aver messo al servizio del territorio la propria competenza e il proprio impegno, nonché il coordinatore Cristian Sciacovelli per l’attenzione che da sempre riserva al proprio Comune. Voglio ricordare anche l’impegno di Fratelli d’Italia a livello regionale nel cercare di ricostruire l’intera vicenda della alluvione, rispetto cui la Regione non ha mai ammesso la benché minima mancanza. Continueremo la nostra opera di inchiesta e ci adopereremo a fianco del Governo affinché i territori abbiano i giusti e legittimi ristori" Infine, l’onorevole Bignami, ha potuto ricordare come: "Il Governo Meloni è vicino al territorio e continua a lavorare con costanza per dare risposte concrete all’Emilia-Romagna. Per fare questo crediamo da sempre che il primo presidio sia l’ascolto del territorio, la pulizia degli argini e la prevenzione, lontani quindi dall’ideologia radical chic di certa sinistra. Questo Governo sarà sempre per l’ascolto, dalla parte dei cittadini".