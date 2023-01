Tram a Bologna, il Comune risponde al Ministero: “Non ci sono costi extra”

Bologna, 23 gennaio 2023 – Non ci sarebbero extracosti per la linea rossa del Tram, né sarebbero già stati quantificati. Lo fa sapere Palazzo D’Accursio, che risponde così alla richiesta di chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Allo stato attuale – spiegano dal Comune – non sono state avanzate dal Raggruppamento temporaneo di imprese, agggiudicatario dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione della linea del tram richieste di revisione prezzi e non si ha dunque evidenza di extracosti, né tantomeno una conseguente loro quantificazione. Pertanto, la copertura per la realizzazione dell’opera è confermata nell’ambito del Quadro Economico approvato in sede di progetto definitivo e già comunicato a codesto Ministero". Tuttavia, in caso di costi aggiuntivi, il Comune guidato da Metteo Lepore ( nella foto ) vi farà fronte utilizzando "gli strumenti previsti dalla Legge di bilancio; le economie, in parte già disponibili (il ribasso di gara offerto dal Raggruppamento di imprese è stato pari al 4,46%, 14.328.572,95 euro); la rimodulazione del Quadro economico dell’opera. Infine, il Comune farà in ogni caso carico agli impegni con risorse proprie". Una risposta che ha fatto saltare sulla sedia Stefano Cadedagna, capogruppo in consiglio di Fratelli d’Italia: "Lepore sembra...