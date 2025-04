Un bottone d’argento e un giallo di famiglia

Quali segreti si celano all’interno dell’Archivio di Stato di Bologna? Quante storie, curiosità e avventure? A guidare il lettore in questo affascinante viaggio è Tea, una ragazzina di undici anni protagonista del volume ’Il bottone d’argento’ (ed. Minerva), di Valentina Misgur e Eleonora Castagna (assistente all’Archivio di Stato), scritto in occasione del 150esimo anno dalla nascita dell’Archivio di Stato e curato da Alida Caramagno e Federica Cavina.

Valentina Misgur, come inizia il viaggio di Tea?

"Viene portata in visita con la classe e, ad un certo punto, un signore chiede informazioni su un soldato della Seconda Guerra mondiale: da lì lei intuisce che lì potrebbe trovare proprio di tutto, persino informazioni su un suo prozio scomparso in Africa… Quindi si intrufola nella zona vietata al pubblico e trova il nascondiglio di Brenda, un’ex archivista in pensione: a nessuna delle due conviene rivelare la presenza dell’altra, e così, segreto dopo segreto, fanno amicizia e risolvono insieme i misteri della sua famiglia".

Il personaggio di Brenda è utilizzato per spiegare il lavoro dell’archivista?

"Esatto, una delle sfide del libro è quella di mostrare, in chiave divertente, il mestiere di chi lavora in archivio: è quasi una caccia al tesoro, da alcuni indizi ragionano su quali tipologie di documenti possono essere utili per la loro ricerca, e scoprono un mondo".

Come ha fatto a spiegare questa realtà così complessa ai bambini?

"Il tono è ironico fin da subito, basti pensare che vengono portati in visita all’Archivio da un supplente che loro chiamano Supplizio… Inoltre le illustrazioni sono in linea con il linguaggio, e aiutano a capire meglio anche i documenti".

Il motivo del titolo invece qual è?

"Nella ricerca del prozio scomparso, Tea e Brenda trovano nel suo fascicolo un messaggio in codice firmato con un simbolo, simile ad un sole dentro a un cerchio, e la bambina riconosce un antico bottone d’argento che era a casa sua".

Brenda la aiuta in questo?

"Sì, le viene in mente che un bottone simile è descritto nei documenti della legge suntuaria del 1401, che proibivaa ai cittadini di vestire con sfarzo per limitare l’ostentazione della ricchezza. I vestiti che già esistevano venivano bollati con un contrassegno di metallo e iscritti in un registro che certificasse la non contravvenzione della legge. Da lì poi capiranno come questo possa legarsi alla famiglia di Tea".

Alice Pavarotti