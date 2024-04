Un derby da non perdere. Pro Sesto, c’è il Lumezzane

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Mancano tre sole giornate alla conclusione del campioanto e, in questa fase, tutte le partite acquistano un particolare significato per le squadre impegnate. È senza dubbio questo il caso di Pro Sesto-Lumezzane (gara che si giocherà allo Stadio Breda a partire dalle 18.30), una sfida lombarda che mette in palio tre punti che potrebbero valere l’intera stagione per entrambe le contendenti. I milanesi, infatti, navigano al penultimo posto ed hanno già scongiurato la retrocessione diretta, ma devono cercare di rimanere attaccati alle altre pericolanti se non vogliono correre il rischio di vanificare l’ancora di salvataggio degli spareggi. Non meno interessata al risultato odierno è la compagine valgobbina, che rimane in zona play off, ma con tre sole lunghezze di vantaggio su Renate e Virtus Verona che guidano le inseguitrici. Obiettivi opposti per le due formazioni che sul campo, però, saranno accomunate dall’intento di dare maggiore concretezza al proprio attacco.

PRO SESTO (3-5-1-1): Del Frate; Toninelli, Giorgeschi, Marianucci; Maurizii, Palazzi, Gattoni, Fornito, Poggesi; Bruschi, Toci. LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti (Regazzetti); Moscati, Taugourdeau, Ilari; Spini, Cannavò, Iori. Luca Marinoni