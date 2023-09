Una festa tutta al naturale. Tra show e degustazioni

In occasione dell’European Organic Day, FederBio celebra con un evento – gratuito e aperto a tutti – i valori, i benefici e le caratteristiche del biologico, paradigma fondamentale per il futuro dell’agricoltura dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Domani la ‘Festa del Bio’ torna a colorare di verde Palazzo Re Enzo: l’evento alterna momenti ludici, showcooking con degustazioni, a dibattiti e talk di approfondimento su temi di grande attualità. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul biologico, modello fondamentale per tutelare la fertilità del suolo, la biodiversità e la salute delle persone e dell’ambiente. Organizzata da FederBio, con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, Lipu, WWF Italia, ISDE Medici per l’Ambiente, AssoBio, NaturaSì, Coalizione #CambiamoAgricoltura e Cambia la Terra, la manifestazione ha il supporto di ‘Being Organic in EU’, progetto che punta a favorire un sistema agroalimentare etico, salutare, resiliente dal punto di vista climatico valorizzando le caratteristiche dell’agricoltura biologica.

Domani alle 10.30, Luigi D’Eramo, sottosegretario al MASAF, Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera, Daniele Ara, assessore alla Scuola, agricoltura e reti idriche del Comune, e Giampaolo Sarno, dirigente dell’Area Agricoltura Sostenibile Regione Emilia-Romagna, taglieranno il nastro inaugurale insieme a Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio, Nicoletta Maffini, presidente di AssoBio, e Domenico Lunghi, direttore delle Manifestazioni dirette BolognaFiere.

Durante la conferenza sarà presentata #IOPARLOBIO, la campagna di comunicazione sul biologico promossa dal MASAF e a cura di Ismea.

"La Giornata europea del biologico è l’occasione per fare il punto sull’importanza della transazione agroecologica per la salvaguardia del Pianeta – commenta Mammuccini di FederBio –. Ecco perché abbiamo scelto di celebrarla insieme ai cittadini con la nostra Festa del Bio: un evento condiviso, che unisce degustazioni, laboratori, giochi, approfondimenti, dibattuti e soprattutto divertimento per tutta la famiglia. Riteniamo fondamentale sensibilizzare a un corretto consumo alimentare: le scelte del cibo che portiamo in tavola hanno importanti ripercussioni sulla salute e sull’ambiente e possono contribuire ad arginare gli effetti dei cambiamenti climatici". Info e programma: www.feder.bio | www.festadelbio.it.