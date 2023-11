Volontariato, incontro della ’rete’: "Uniti per aiutare chi vive in strada"

L’associazione ’Il Ponte di Casa santa Chiara’ ha ospitato la rete delle associazioni caritative bolognesi che operano a favore di diverse forme di povertà che affliggono la società. Un incontro che è stato occasione non solo per un confronto sui problemi ma anche per evidenziare proposte di rete e risposte concrete su bisogni ad esempio dei senzatetto . È emersa tutta la ricchezza della diversità del volontariato e la sua grandissima importanza che quotidianamente si affianca al servizio sociale pubblico.

"Questo testimonia la forza dell’unità nell’aiutare il prossimo che affascina e attira sempre più volontari", sottolinea Chiara della Fratelli Tutti Gaudium una tra le associazioni della rete. L’altro obiettivo e, certamente, non secondario della rete di volontariato è quello di valorizzare i talenti delle persone che vivono in strada con iniziative che mettano in evidenza le abilità, tante volte sconosciute di queste persone, come ’Il concerto degli artisti di strada’, arrivato alla seconda edizione e che si svolgerà il 12 dicembre alle 21 presso la chiesa dei santi Bartolomeo e Gaetano in strada Maggiore 4.