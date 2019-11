Bologna, 30 novembre 2019 - La suora più amata del grande schermo era in città. Whoopi Goldberg si sta dedicando a un po’ di relax in Italia, a passeggio per i centri storici di alcune città. Giovedì la star era a spasso per Verona, mentre ieri è approdata qui.

In albergo al Grand Hotel Majestic di via Indipendenza poi a passeggio in centro dove ha fatto una visita all’Osteria del Sole, lo storico locale di vicolo Ranocchi. «Erano circa le 15.30 quando ho visto entrare una guida e sul momento ci ho fatto poco caso perché sono soliti portare turisti a visitare il locale – racconta, ancora emozionato, Federico Spolaore, uno dei titolari del Sole – poi, però, ho visto un individuo che aveva tutta l’aria di essere una guardia del corpo e, con loro Whoopi... sono rimasto letteralmente senza parole». E dopo l’osteria altra tappa da Atti per comprare la torta di riso.

L’attrice newyorkese,, classe 1955 (vanta un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award, tra i suoi film Il colore viola, Ghost, Sister Act ) si è presentata in splendida forma: rasta legati biondo cenere, giaccone nero con dettagli rossi e un paio di immancabili occhiali tondi, suoi indivisibili.

«È stata molto gentile e sorridente, come me la sono sempre immaginata – prosegue l’oste – le ho detto che ero talmente felice di conoscerla che ormai mi veniva un infarto e lei è esplosa in una risata fragorosa e contagiosa. Le ho chiesto che cosa ci facesse a Bologna e se ci era mai venuta prima e mi ha detto che era la prima volta che veniva in visita e ne era felice. All’improvviso i clienti si sono accorti di lei e hanno iniziato ad avvicinarsi, a quel punto i bodyguard l’hanno portata via». Prima però, Spolaore è riuscito a strapparle un selfie ricordo da incorniciare.