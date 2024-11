Bologna, s’illumina l’albero in piazza: è subito Natale

Bologna, 30 novembre 2024 – "Nonostante sia un po' spelacchiato resta un bellissimo albero", ha detto il sindaco Matteo Lepore alla tradizionale illuminazione dell’abete di Natale.

Alto circa 30 metri, l’arbusto è stato donato dal comune di Lizzano in Belvedere, rappresentato dalla sindaca Barbara Franchi. Nonostante nei giorni scorsi qualcheduno abbia criticato la "scelta eco" del Comune con frasi come "l'albero è storto e spelato”, alla fine, le tante luci presenti lo rendono meno spoglio e la magia del Natale colora la piazza a pochi passi dal Crescentone. E così, dopo aver illuminato l'Asinelli, questa sera è toccato a piazza del Nettuno.

Il sindaco Matteo Lepore e la sindaca di Lizzano in Belvedere Barbara Franchi

Resta, però, un Natale un po' diverso dagli altri, a causa anche dei cantieri del centro città: "Abbiamo finito alcuni tratti in centro storico. L'impegno c'è stato soprattutto affinché anche i commercianti potessero passare un buon Natale – dice Lepore –. Io credo che, anche per le attività commerciali, con le numerose visite, i tanti turisti e cittadini che stanno girando per il centro città, saranno delle festività belle come sempre".

La città riunita in piazza Nettuno per l'accensione dell'albero di Natale

Intorno alla zona di sicurezza sono diversi i bambini, le famiglie e le singole persone giunte ad assistere al momento. Parte il conto alla rovescia, l'albero si accende e poi il coro Monte Pizzo rallegra i presenti con canzoni come "Astro del Ciel" e "La montanara", in “un evento che rinnova il legame profondo tra la montagna e la città.

La piazza gremita per assistere all'accensione dell'abete rosso alto 27 metri

La zona montuosa infonde speranza, la citta porta novità e innovazione", dice Franchi. Non solo, "questo Natale vogliamo stringerci attorno a chi è più in difficoltà e Bologna è prima di tutto un territorio che promuove una cultura della solidarietà – parla Lepore ringraziando i bambini e i nonni presenti –. L'abete sarebbe stato abbattuto, abbiamo deciso di recuperarlo in questo modo".