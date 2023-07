Elettra Lamborghini, la dieta svizzera e le critiche sotto la foto: “Fate pace col cervello”

Bologna, 20 luglio 2023 – L’Elettra non perde un colpo e non ha paura di rispondere alle critiche delle centinaia di leoni da tastiera che, nella giornata di ieri, hanno commentato sotto al suo post su Instagram in cui sfoggiava il suo nuovo fisico con 7kg in meno dopo 6 mesi di dieta.

"A parte gli addominali fake fatti da Urtis (Giacomo, ndr) non ha niente di ginnico”, poi "ti vedo troppo magra… non esagerare” e ancora “piena di liposuzioni e dice che è dimagrita facendo palestra”. Sono solo alcuni dei giudizi che certi uomini hanno voluto esprimere in una foto che voleva condividere solo un traguardo personale e non essere una fiera delle opinione.

Lei però non si è fatta intimidire e, un po’ per provocazione, un po’ per educare le giovani che la seguono, ha controbattuto sulle storie poco dopo l’accaduto.

“Sono 6 mesi in cui è avvenuto il mio cambiamento graduale” spiega Elettra Lamborghini, per poi sottolineare che no, non ha fatto nessuna liposuzione e dà dell’ignorante a chi pensa che basti questo per dimagrire.

La giovane influencer e cantante poi si scaglia contro i ‘giudicatori di professione’, suggerendogli di “fare pace col cervello” quando a criticarla per il suo cambiamento sono gli stessi che prima le dicevano di essere troppo grassa.

Infine, vuole lanciare un messaggio a tutte quelle persone che non sanno che percorso iniziare per perdere peso: ogni corpo è a sé e non esiste una regola giusta, non ci sono diete miracolose ma solo la costanza può davvero aiutare. A lei ha aiutato la dieta svizzera e la palestra.

Con la sua leggerezza e simpatia, Elettra ha zittito tutte le critiche e allo stesso tempo si è mostrata vicina a un tema molto delicato, quello del rapporto col proprio corpo, magro o grasso che sia.