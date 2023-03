Bologna, da youtuber a scrittrice: il viaggio fantasy di Francesca

Bologna, 31 marzo 2023 - Un po’ attrice, un po’ youtuber e, ora, anche scrittrice. Francesca Veronesi, 23 anni, bolognese del quartiere Santa Viola, ha dato alle stampe la prima opera letteraria, “L’altro volto della Morte” (editrice Albatros Il Filo). Un romanzo fantasy (750 pagine) ambientato nello stato americano dell’Idaho. La storia di due amiche, Hawah e Adriel, che condividono tutto, compreso l’incontro con Connor e con il misterioso Lee. Si parte dal 2020, anche se, il prologo, può spiazzare, perché ci porta già nel futuro, 2040.

Ma è Francesca - su Youtube ha coinvolto nonno Beppe, che da poco ha festeggiato i 90 anni - che è già avanti. “L’altro volto della Morte” è solo il primo volume di quella che vuole essere una trilogia.

Per portare a termine la prima fatica letteraria, Francesca ha impiegato 4 anni, perché nel frattempo ha portato a termine i suoi studi. Si è laureata in recitazione alla “Bernstein School of Musical Theatre”. L’ambientazione nell’Idaho non è casuale: Francesca, mentre frequentava il quarto anno al Copernico, ha trascorso un’intera stagione negli States, dove ha potuto perfezionare la lingua e conoscere nuove realtà.

“Il prossimo libro? L’ho già cominciato - dice Francesca -. Conto di impiegarci solo qualche mese”. Nell’attesa del secondo volume - “attenzione, il prologo è fondamentale per la chiusura della trilogia”, avverte Francesca senza svelare altro - ci sono queste 750 pagine che ci possono accompagnare in un mondo dove si intrecciano letteratura, filosofia, teologia e la lotta fra la vita e la morte (22,5 euro il prezzo di copertina; 9,49 in versione kindle).