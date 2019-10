Bologna, 2 ottobre 2019 – Soriano evita la stangata: una giornata di squalifica per il centrocampista rossoblù, espulso al termine di Udinese-Bologna per aver “al termine della gara, contestato una decisione arbitrale con atteggiamenti e parole irrispettose”. Decisione arbitrale che, con ogni probabilità, riguarda il mancato cartellino giallo nei confronti di Samir, come già riportato in conferenza stampa da Riccardo Bigon; oltre alla squalifica ammenda di 5mila euro per Soriano.

Il Bologna si troverà quindi ad affrontare, per la gara casalinga di domenica pomeriggio, la Lazio senza il trequartista titolare: al suo posto probabile l’impiego di Svanberg dietro la punta, con Danilo che, smaltito l’infortunio, dovrebbe invece tornare al suo consueto posto al centro della difesa, dopo aver saltato quattro gare.

Il Bologna intanto è tornato quest’oggi ad allenarsi: seduta tattica a Casteldebole, a porte chiuse; per Mitchell Dijks lavoro differenziato in campo. Domani allenamento a porte chiuse, ma soprattutto appuntamento alle 18.30 a Villa delle Rose per l’inaugurazione della mostra Atleti, Cavalieri e Goleador, nel giorno del 110° compleanno del Bologna. L’esposizione rimarrà aperta fino al 6 di gennaio, con i tifosi che potranno osservare trofei, maglie e ogni genere di oggetto entrato di diritto nella storia del Bologna.