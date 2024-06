Bologna, piano estivo della notte in zona universitaria. Montagnola aperta 24 ore su 24

Bologna, 21 giugno 2024 – “I residenti hanno sempre lamentato una massiccia concentrazione di fruizione in orari notturni incompatibili con il diritto al riposo, e mostrato diffidenza nelle novità. Invito loro a giudicare dopo che il progetto è stato messo in campo”.

Così la vicesindaca Emily Clancy apre rispondendo alle polemiche dei residenti della zona universitaria riguardo le iniziative estive che vedranno la luce dalla prossima settimana e dichiarandosi “disponibile al dialogo qualora servissero dei correttivi”.

Alla presentazione del piano estivo della notte in zona universitaria e dintorni, il messaggio lanciato dall’amministrazione ha come obiettivo quello di animare la collettività in tutti i suoi spazi, non solo quelli del centro storico. Quindi, Bologna di notte “punta dritto verso una distribuzione dei flussi - continua Clancy -, che porterà un beneficio ai residenti stessi e ai nostri ragazzi che si sentono più sicuri nel frequentare aree popolate”.

Zentrum in piazza Rossini

In particolare, a generare dibattito tra i residenti, è stata la scelta di situare in piazza Rossini la proposta ‘Zentrum’, che partirà il 26 giugno, dal mercoledì al sabato dalle 18 e la domenica dalle 16. “La musica in questa area, che seguirà i talk e gli approfondimenti legati al mondo dello spettacolo - sottolinea Clancy - , sarà nel rispetto del r egolame nto acustico e terminerà non oltre le 23.30”.

Montagnola

Rispettando questa nuova linea dell’amministrazione volta a ridistribuire i flussi di gente nelle zone del centro, la città d’estate sarà anche in Montagnola. Qui si sperimenterà l’apertura dei cancelli 24 ore su 24, in uno spazio, però, che preoccupa perché attraversato da degrado e microcriminalità: "Per quanto riguarda la sicurezza saranno quasi 40, tra ‘street host’ e ‘street tutor’ (oltre alle forze dell’ordine che saranno presenti), le figure che lavoreranno nella notte per l’amministrazione”, racconta Giorgia Boldrini, direttrice comunale settore cultura e creatività.

Piazza Aldrovandi

Sperimentale è anche ‘Si balla!’, che per quattro settimane, tutti i giovedì, venerdì e sabato dal 27 giugno, porterà musica, una pista da ballo in piazza Aldrovandi e lezioni a cura di alcune scuole di danza del territorio.

“Per così poco vale la pena tentare questo nuovo uso della piazza – parla Boldrini -, per dare alle persone una nuova fruizione di essa”. Eventi che sono “di vitale importanza per le attività commerciali dopo che l’evento Garisenda ha cambiato le carte in tavola in quelle zone”, annuncia Luisa Guidone, assessora al Commercio. E rassegne che "intrecciano cultura e sperimentazione di una serie di idee che trasformano uno spazio urbano in pubblico, come le serate nella Terrazza Nouveau e le attività di BOtanique”, chiude Elena Di Gioia, delegata alla Cultura.