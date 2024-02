Archiginnasio d’oro a Prodi: Fratelli d’Italia dice no. Ecco le motivazioni

Bologna, 29 febbraio 2024 - Sono passate appena 24 ore dalla proposta del sindaco Lepore di conferire a Romano Prodi l'Archiginnasio d'oro e già c'è chi si mette di mezzo. La delibera, votata in Giunta, deve passare in Consiglio Comunale con i due terzi, ma oggi Fratelli d'Italia fa sapere che si opporrà.

I motivi del 'no' di Fratelli d'Italia

"Ancora una volta - dicono i consiglieri di FdI - Lepore si comporta da padre padrone, anche quando si tratta di attribuire l'Archiginnasio d'oro a Romano Prodi. Se veramente avesse voluto proporre in maniera condivisa questo riconoscimento, allora avrebbe consultato anche i gruppi di minoranza del consiglio comunale. Non avendolo fatto, è ovvio che abbia perso l'ennesima occasione per costruire un dialogo in città. Dunque nel pieno rispetto per il percorso professionale e universitario del Prof Prodi, non voteremo favorevolmente al conferimento dell'Archiginnasio d'Oro. Gli incarichi di governo ricoperti e le posizioni politiche assunte negli anni sono legittime, ma distanti dal nostro pensiero politico. Ricordiamo, infine a Lepore che queste onorificenze dovrebbero servire per unire non per dividere, essere condivise, non divisive, ma sappiamo tutti che il Sindaco le istituzioni le usa, non le rispetta".

Le parole di Prodi

Prima di questa presa di posizione, Romano Prodi aveva dichiarato: "Sono onorato che il sindaco abbia indicato il mio nome per l'Archiginnasio d'oro", un riconoscimento che "rinsalda il mio profondo legame di affetto con la città".