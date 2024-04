Lega alle Europee, Vannacci alla firma. Servidori, Platis e Molea per Forza Italia

Bologna, 22 aprile 2024 – Dovrebbe essere quello del generale Roberto Vannacci l’ultimo nome ufficiale riguardo ai candidati della Lega per Bruxelles. L’ufficiale dell’esercito sarebbe atteso domani in via Bellerio, a Milano, per firmare l’accettazione delle sue candidature. Forse in tutti i collegi, forse in alcuni, tra i quali quello del Nord-Est dove c’è anche l’Emilia-Romagna. La candidatura di Vannacci dovrebbe guidare la lista, e i profili vicini a Bologna e provincia sono due. Uno è quello dell’europarlamentare uscente Alessandra Basso, avvocato, che fu eletta cinque anni fa con oltre 25mila voti. L’altro è quello dell’imolese Daniele Marchetti, consigliere regionale, che proverà il grande salto. Assieme a loro dovrebbero esserci altri due consiglieri regionali uscenti, Stefano Bargi ed Emiliano Occhi. La Lega proverà a vincere la ‘sfida interna’ alla coalizione con Forza Italia, ma sarà impossibile riprodurre le enormi percentuali di cinque anni fa. Si punta ad andare in doppia cifra.

Anche Forza Italia punta alla doppia cifra, ed è già sicuro che a guidare la truppa sarà il vicepremier Antonio Tajani. Dietro di lui ci sarà la candidata bolognese Alessandra Servidori, mentre altri tre nomi emiliano-romagnoli sono ormai quasi ufficiali, manca solo l’annuncio formale. Si tratta di Antonio Platis, che è vice coordinatore regionale e consigliere provinciale a Modena; Antonio Cenini, funzionario nelle istituzioni europee e già candidato alle politiche 2022; Bruno Molea, già parlamentare e presidente Aics Emilia-Romagna. In lista anche la coordinatrice romagnola Rosaria Tassinari. Sulla candidatura di Stefano Bonaccini in Europa ha dichiarato la consigliera regionale Valentina Castaldini: "Sono molto preoccupata per il bilancio regionale, se si vota a novembre, i bilanci delle Ausl non arrivano ancora e c’è necessità di averli, quello della sanità è il buco vero da risanare. Tutti puntano il dito contro Bonaccini, ma io sono preoccupata per le scelte di chi resta: guidare l’Emilia-Romagna è una responsabilità enorme, è una regione ricca che deve continuare a esserlo".