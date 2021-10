Bologna, 3 ottobre 2021 - A Bologna si vota oggi e domani per per eleggere il nuovo sindaco, i cittadini possono esprimere la loro preferenza alle urne domenica 3 ottobre fino alle 23, poi lunedì 4 ottobre i seggi riaprono alle 7 e restano aperti fino alle 15, orario in cui inizieranno le operazioni di spoglio, subito dopo arriveranno gli exit poll ovvero il sondaggio effettuato tramite interviste all'uscita dei seggi.

Ma a che ora si sapranno i risultati? Rivediamo prima chi sono gli 8 candidati per Palazzo d'Accursio.

In corsa per succedere a Virginio Merola ci sono otto candidati sindaco. L’assessore uscente Matteo Lepore, centrosinistra sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Psi-Volt, Europa Verde e dalle liste civiche Lepore Sindaco e Anche tu Conti.

Poi Fabio Battistini, candidato del centrodestra sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolo della famiglia e lista civica Battistini sindaco.

Quindi Stefano Sermenghi, Bologna Forum Civico e lista civica Per Bologna-Italexit, Marta Collot, Potere al popolo, Dora Palumbo, Sinistra unita, Federico Bacchiocchi, Partito comunista dei lavoratori, Luca Labanti, Movimento 24 agosto-Equità per Bologna, e Andrea Tosatto, Movimento 3 V-Vaccini vogliamo verità.

Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio fra i primi due, il 17 e 18 ottobre.

Dalle 16 dei lunedì 4 ottobre sono attesi i risultati dei primi seggi, in serata il quadro sarà più chiaro e attorno alle 22 potrebbe già esserci il verdetto definitivo.

Le preferenze, invece, arriveranno o nel cuore della notte o la mattina di martedì 5 ottobre, a seconda della velocità di spoglio nei seggi.

