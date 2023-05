Arnautovic è ’elettrico’ Vuole esserci col Sassuolo

di Massimo Vitali

Giovedì notte, a delusione ancora calda, sui social circolava una battuta: se Motta oggi vede Arnautovic "bello cotto" come fa a non aver visto "bolliti" Barrow e Zirkzee al Castellani?

Dietro la provocazione un po’ irriverente c’è un fondo di verità e insieme una domanda non più differibile: può continuare a restare a guardare l’uomo-gol più importante della squadra (al netto di uno stato di forma tutto da verificare) quando al suo posto calcano il campo due attaccanti che in questa stagione hanno già offerto mille prove di essere allergici al gol?

Ovvio che tutta ruota attorno alle condizioni di Arnautovic, uno che ha giocato la sua ultima partita per intero quattro mesi fa con la Roma e che nei successivi due spezzoni da subentrante, con Monza e Salernitana, ha dimostrato tutti i limiti di un recupero evidentemente non completato al meglio, se è vero che ne ha ricavato, rispettivamente, un’ammonizione con squalifica e un nuovo infortunio.

Ma il passato non conta. Contano di più le cinque partite che restano, da cui il Bologna può sperare di ricavare punti, e dunque benzina per l’ottavo posto, solo se là davanti tornerà un centravanti capace di capitalizzare gli sforzi offensivi anche contro avversari ‘sporchi brutti e cattivi’ come il Verona e l’Empoli affamate di punti salvezza.

La voglia di tornare ad Arnautovic di certo non manca. Dopo aver fruito del giorno di riposo venerdì, quando la squadra era impegnata al Castellani, ieri mattina il nazionale austriaco a Casteldebole si è allenato a pieni giri insieme con le riserve della gara con l’Empoli, dando prova nel finale di seduta, dopo aver lavorato con il preparatore atletico, di essere particolarmente ‘elettrico’: segno che Arna non vive bene (e non potrebbe essere altrimenti) la lontananza dal campo.

Dal punto di vista di Motta è tutto molto semplice: Arnautovic tornerà nella lista dei convocati solo quando sarà pronto.

Può succedere già lunedì notte col Sassuolo? Suspense in sala e verdetto appeso alla conferenza stampa di Thiago, fissata per domani alle 14, nel giorno di vigilia. Nell’attesa si può già dire però che ‘pronti’ a far gol oggi non lo sono né Barrow né Zirkzee. Musa anche con l’Empoli nel ruolo di centravanti ha giocato una partita da autentico fantasma, regalando un pregevole spunto solo quando Motta lo ha spostato sulla fascia, peraltro qualche istante prima di sostituirlo.

Numeri del Barrow ‘goleador’: 3 reti in 27 presenze, di cui una sola nel 2023. E nonostante Motta gli assegni una maglia da titolare da ben undici partite consecutive.

In compenso Zirkzee ha fatto pure peggio, essendosi fermato al solo gol di Napoli, risalente al 16 ottobre. D’accordo: l’attaccante olandese ha dovuto spesso fare i conti con guai fisici, ma un gol in 16 partite non fotografano precisamente un cannibale da area di rigore.

Paradossalmente oggi a Motta manca molto un centravanti ‘posticcio’ come Sansone. Nel 2023 gli unici 3 gol da ‘nove’, con Udinese, Atalanta e Milan, li ha segnati proprio l’ex Villarreal, che però sta recuperando da uno stiramento al polpaccio. Morale: Arnautovic quanto ci manchi.