Fortitudo Bologna mercato: rescisso il contratto di Davis, arriva Vasl

Miha Vasl arriva alla Fortitudo

Bologna, 1 marzo 2023 – Cambio in casa Fortitudo. Risolto consensualmente il contratto con Steven Davis, la Effe ha infatti firmato l’esterno ex Nardò Miha Vasl.

31 anni domani, lo sloveno nativo di Celje è un playmaker-guardia che aveva iniziato la stagione a Nardò. Playmaker, ma anche guardia, Vasl è l’elemento scelto dalla Fortitudo per completare un reparto degli esterni che in effetti è sempre stato numericamente povero di elementi, con tanti lunghi e pochi esterni a disposizione di coach Luca Dalmonte.

Adesso sarà una Fortitudo più equilibrata nella dimensioni interni-esterni con una alternativa importante a disposizione.

L’assenza domenica scorsa di Fantinelli ha in effetti messo a nudo come la Effe sia povera di esterni, mentre non mancassero valide alternative tra i lunghi.

Ex nazionale under 18 e under 20, Vasl cresciuto in Slovenia ha alle spalle esperienze anche in Francia con gli Cahalons Reims e in Slovacchia prima dell’arrivo l’estate scorsa in Italia proprio a Nardò.

Il comunicato su Davis

“Fortitudo Pallacanestro comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Steven Davis. A Steven vanno i ringraziamenti del Club per la professionalità sempre dimostrata, con un sincero augurio per la prosecuzione della sua carriera”.

Il comunicato su Vasl

“Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Miha Vasl. Nato a Celje (Slovenia) il 2 marzo 1992, play/guardia di 192 cm, Vasl cresce cestisticamente in patria, nell’Hopsi Polzela, rimanendoci fino al 2014. Successivamente, si accasa al Zlatorog Lasko dove, oltre al campionato, gioca anche Alpe Adria Cup e FIBA Europe Cup. Nell’annata 2016/17, ecco materializzarsi la chiamata dalla Pro A francese, dove veste la maglia di Chalons-Reims mentre (la stagione seguente) alza il trofeo del campionato slovacco con il Patrioti Levice. Dal 2018 al 2022, Vasl colleziona statistiche molto importanti tra Slovenia e Slovacchia e, nell’annata 2021/22 (nuovamente all’Hopsi Polzela), mantiene una media di 21.3 punti, 5.6 rimbalzi e 6,4 assist in 26 partite giocate. Nella stagione in corso, infine, per Miha si spalancano per la prima volta le porte del campionato italiano e disputa la prima metà della stagione a Nardó, mantenendo una media di 10 punti, 2.6 rimbalzi e 2.4 assist a partita. E con la maglia del club pugliese, l’8 ottobre scorso al PalaDozza, Vasl si è messo in evidenza segnando 18 punti, catturando 6 rimbalzi e distribuendo 5 assist, proprio nel match giocato contro la Fortitudo. Esterno capace di ricoprire più ruoli, Vasl indosserà la maglia numero 19 della Flats Service. Benvenuto in Effe, Miha!”.