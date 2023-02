Orasì Ravenna Fortitudo Bologna 79-74: la Effe regala due tempi e subisce il terzo stop consecutivo

Buona prestazione di Alessandro Panni, ma non basta

Ravenna, 26 febbraio 2023 - Terzo ko consecutivo per la Fortitudo che cade anche in casa della pericolante Ravenna, sconfitta 79-74 al termine di una sfida dai due volti e dopo una rimonta che si era concretizzata dopo 38’ di rincorsa. Il pessimo primo tempo costa ancora carissimo alla Effe che non sembra uscire dal tunnel nel quale si è infilata.



Fortitudo in campo con Francesco Candussi in più sotto canestro, ma senza capitan Matteo Fantinelli assente a causa di un virus intestinale, Ravenna che invece deve rinuncia a Bartoli.

La formazione di Luca Dalmonte reduce dalle brutte sconfitte con Chieti e Mantova prova a riprendere la propria corsa playoff.



Inizio pessimo per la Effe che va subito sotto 7-2. Troppe palle perse e troppa confusione in fase di costruzione per una Fortitudo che invece il difesa non riesce a fermare uno scatenato Vrankic che segna da ogni posizione. Ravenna allunga tocca il doppio vantaggio già al 7’ sul 16-6. Candussi al suo esordio sembra predicare nel deserto in una squadra prigioniera di se stessa.

Al 13’ l’OraSì tocca il massimo vantaggio, +19, sul 39-20, con i romagnoli avanti, nonostante i punti di Cucci, per 50-34 all’intervallo.



La Fossa incita la squadra chiedendo 10 leoni e in effetti il riposo sembra schiarire le idee della Fortitudo che risale a -8, sul 56-48 grazie ad una difesa che concede poco o nulla a Ravenna.

Il vantaggio dei padroni di casa rimane sempre intorno ai 10 punti, fino a metà ultimo quarto, quando Panni si carica in spalla la squadra e con un parziale di 0-8 riporta a -3 la Effe, sul 66-63 al 34’. La lunga ricorsa si concretizza prima con la tripla di Cucci e poi Panni mette i liberi dell’unico vantaggio Fortitudo sul 70-72 a 1’12” dalla fine. Musso infila la tripla del controsorpasso, Anthony i liberi del 75-72 a 15” dalla fine. Thornton fa 2 su 2, Musso fa lo stesso e alla fine Panni non piazza la tripla del pari, con Oxilia che dalla lunetta mette i liberi dalla staffa.



Orasì Ravenna Fortitudo Bologna 79-74, il tabellino

ORASI’ RAVENNA: Anthony 12, Musso 15, Bonacini 14, Petrovic 7, Vrankic 20; Oxilia 11, Giordano, Onojaife; Minardi ne, Allegri ne, Giovannelli ne, Galletti ne. All. Lotesoriere.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Panni 23, Thornton 7, Aradori 10, Cucci 17, Barbante; Candussi 12, Italiano 1, Davis 4; Bonfiglioli ne, Natalini ne, Niang ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Costa, Attard e Perocco.

Note: parziali 23-13, 50-34, 62-53.

Tiri da due: Ravenna 19/43; Fortitudo 17/32. Tiri da tre: 10/29; 7/21. Tiri liberi: 11/11; 19/23. Rimbalzi: 37; 36.