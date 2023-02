Rimini Fortitudo Bologna 81-83, Aradori dalla lunetta non trema: vittoria al fotofinish

I FORTITUDO BOLOGNA UDINE



Rimini, 5 febbraio 2023 – La Fortitudo batte Rimini 81-83 e ipoteca i playoff. Bella atmosfera al palasport Flaminio da tutto esaurito, con oltre 400 tifosi biancoblù presenti.

Partenza lanciata per la Fortitudo che spinge spesso e volentieri in contropiede e prende in mano l’inerzia della sfida. Al 4’ Rimini chiama tempo con la Fortitudo avanti 6-12 dopo altri 2 punti messi a segno da un Davis troppo presto gravato da falli.



La Effe doppia Rimini prima sull’8-16 e poi sul 9-18 al 6’ . Thornthon torna ad essere un fromboliere micidiale e la Fortitudo tocca il +10 sul 14-24 al 7’ e +11 con canestro di Italiano per il 19-30 con cui si chiude un primo quarto quasi perfetto al tiro con 9 su 10 da 2 e 4 su 5 dalla lunga distanza.



L’inerzia cambia ad inizio seconda frazione di gioco con le percentuali della Effe che si abbassano e Rimini che torna in partita risalendo fino al -5, sul 32-37 al 14’ e costringendo Dalmonte a chiedere tempo.



L’elastico del distacco continua al allungarsi ed a ristringersi, rimanendo per altro in ritmi sempre contenuti. All’intervallo Fortitudo avanti 40-46.



La sfida riprende con Rimini che mette in campo tanta energia. Le squadre provano a correre, affrettando spesso le conclusioni, con le percentuali che si abbassano e con i biancorossi che risalgono fino al -3 sul 48-51 al 25’. Dalmonte si affida alla sua coppia di tiratori Thornton e Aradori e la Effe torna avanti 50-57, ma nel finale di terzo quarto Rimini torna sotto fino al 59-61. Ad inizio ultimo quarto il colpo del lo mette Steven Davis che segna e che poi al 33’ con una bomba consente alla Effe di allungare sul 62-71. La sfida continua a procedere a strappi. Rimini torna a -1 sul 71-72 al 37’, dopo un parziale di 10-1.



Thorton, ancora lui stoppa Johnson e lo costringe al 5 fallo, ma segna anche il canestro del 71-74 e poi la tripla del 72-77. La sfida è bellissima Ogbeide è immarcabile per i lunghi della Effe, ma dall’altra parte del campo Cucci infila la tripla del 74-80. La sfida non finisce mai, Landi sigla la tripla del -3 a 46” dalla fine.



Thornton fa 1 su 2 dalla lunetta e a 20” dalla fine la Effe è avanti 77-81. La tripla di tabella di Meluzzi riporta Rimini a -1. Aradori dalle lunetta non trema e fa 2 su 2, per l’80-83 e palla in mano al Rimini a 6” dalla fine.



Tassinari dalla lunetta segna il primo, sbaglia appositamente il secondo ma lo stesso playmaker centese fallisce il tiro del supplementare. Finisce con il trionfo della Effe davanti ai suoi tanti tifosi.



Rimini Fortitudo Bologna 81-83, il tabellino



RIVIERA BANCA RIMINI: Tassinari 7, Johnson 15, Bedetti 8, Landi 11, Ogbeide 19; D’Almeida, Masciadri ne, Anumba 5, Meluzzi 16, Baldisserri ne. All. Ferrari.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 4, Thornton 26, Aradori 15, Davis 12, Barbante 5; Panni 6, Italiano 10, Cucci 5; Biordi ne, Niang ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Caforio, Almerigogna e Morassutti.

Note: parziali 19-30, 40-46, 59-61.

Tiri da due: Rimini 18/31; Fortitudo 20/30. Tiri da tre: 11/36 ; 10/28. Tiri liberi: 12/20 ; 13/19 . Rimbalzi: 37; 34.